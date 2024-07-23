российские власти продолжают увеличивать количество барж возле Керченского моста для его защиты, сейчас их более 30. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, пишет УНН.

Детали

Аналитик опубликовал в своем аккаунте в соцсети X спутниковые снимки разных периодов. Они свидетельствуют об увеличении количества защитных заграждений к концу июля.

россия продолжает размещать баржи вдоль Крымского моста, чтобы они были барьером против беспилотников ВМС Украины. На последних снимках моста видно более 30 барж поблизости, - говорится в сообщении.

Дополнение

В конце июня сообщалось, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи и несколько месяцев возле опор Керченского моста монтируют, очевидно, пирсы.

По данным Центра журналистских расследований, россия начала строить надводную защиту Керченского моста 7 мая и продолжает это делать сегодня. Она обустраивает эшелонированную систему боновых заграждений для защиты от атак.

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