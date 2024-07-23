Оккупанты продолжают наращивать защиту Керченского моста, установив более 30 барж.
российские власти продолжают увеличивать количество барж возле Керченского моста для его защиты, сейчас их более 30. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, пишет УНН.
Детали
Аналитик опубликовал в своем аккаунте в соцсети X спутниковые снимки разных периодов. Они свидетельствуют об увеличении количества защитных заграждений к концу июля.
россия продолжает размещать баржи вдоль Крымского моста, чтобы они были барьером против беспилотников ВМС Украины. На последних снимках моста видно более 30 барж поблизости,
Дополнение
В конце июня сообщалось, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи и несколько месяцев возле опор Керченского моста монтируют, очевидно, пирсы.
По данным Центра журналистских расследований, россия начала строить надводную защиту Керченского моста 7 мая и продолжает это делать сегодня. Она обустраивает эшелонированную систему боновых заграждений для защиты от атак.
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