Оккупанты усиливают пропаганду среди детей и молодежи в так называемой «ЛНР». Недавно учеников школы №1 из оккупированного Беловодска привезли в Новосибирскую область, где они будут учиться в палаточном лагере «юных армейцев». Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Отмечается, что навыки боя детям будут передавать спецназовцы, танкисты и курсанты военных вузов РФ. Специалисты по патриотическому воспитанию будут отвечать за идеологическую обработку молодежи.

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