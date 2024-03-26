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Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый
Враг попал в общежитие спортивного колледжа в Харькове. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами
ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта
Из-за ДТП с участием грузовика на Житомирской трассе возле села Юров движение в направлении Житомира ограничено до одной полосы.
По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу
По словам главы Одесской областной государственной администрации, по меньшей мере 300 квартир было повреждено взрывной волной в результате ракетного обстрела Одессы, и ожидается, что эта цифра возрастет.
Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Рийгикогу Эстонии Лаури Гуссаром, поблагодарив его за всестороннюю помощь и поддержку Украины со стороны Эстонии, включая оборонную помощь, конфискацию российских активов и поддержку украинской Формулы мира.
Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN
Министр обороны Израиля Галант встретится с министром обороны США Остином, чтобы попросить ускорить передачу большего количества американского оружия и оборудования, включая высокоточные боеприпасы и истребители, для поддержки войны Израиля в Газе.
В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников
В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.
Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга
На временно оккупированных территориях российские оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга через чат-боты, где предлагают сообщать о "признаках экстремистской деятельности" как повод для запугивания украинцев и подавления сопротивления.
Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области
Российские войска запустили ракету КАБ-1500 по жилому пятиэтажному дому в Красногоровке Донецкой области, в результате чего три человека погибли и две женщины были эвакуированы полицией.
Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении
Бойцы Сил спецопераций на Запорожском направлении обнаружили на уничтожили с помощью HIMARS российский ЗРК "БУК".
Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается
Правительство утвердило план мероприятий по реформированию местного самоуправления на четыре года.