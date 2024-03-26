Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

Армия рф ударила по Харькову ракетой Х-35у. Как сообщил руководитель следственного управления полиции региона Сергей Болвинов, есть попадание в общежитие спортивного колледжа, один человек пострадал, передает УНН.

"Ракету Х-35у выпустили по Харькову, один человек пострадал. Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами", - сообщил Болвинов.

По его словам, пострадал один человек, он гражданский - ни одного военного или военной техники на месте попадания не было.

Правоохранители уже изъяли обломки этой ракеты и документируют все доказательства военного преступления россиян.

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