Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

Сегодня ночью россияне ударили беспилотниками по Харькову, ранив 62-летнего мужчину. Также были зафиксированы атаки "Шахедов" по Лозовскому и Харьковскому районам, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В ночь на сегодня армия рф совершила серию нападений на мирное население Харькова и прилегающих районов.

В 00:50 беспилотные летательные аппараты ударил в частный дом города.

В результате атаки 62-летний мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями, в то время как 64-летняя женщина и 87-летний мужчина получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Вскоре после этого, в 01:40, оккупанты совершили новые атаки с помощью "Шахедов" по Лозовскому и Харьковскому районам. К счастью, в этих нападениях не было пострадавших среди мирного населения.

В Харькове прогремел взрыв