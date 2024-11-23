Оккупанты сбросили взрывчатку возле авто полиции с тремя людьми в Харьковской области

В Харьковской области российские войска совершили удар возле служебного автомобиля Нацполиции, в котором находились 3 человека, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Около 18:00 в селе Ковшаровка Купянского района оккупанты сбросили боеприпас перед служебным авто Главного управления Нацполиции, в котором находились 3 человека. Поврежден автомобиль, без пострадавших - сообщил Синегубов.

Ударов по Харькову за минувшие сутки, по его словам, не зафиксировано.

При этом в течение суток обнаружили три попадания в сосновый лес в районе Липцев и Слобожанского. Без пострадавших.

Также враг наносил удары с применением FPV-дронов в Купянске и Дорошовке. Без пострадавших.

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