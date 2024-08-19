Оккупанты перегруппировались в Волчанске - ОТГ "Харьков"

В Волчанске на Харьковщине российские оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп. С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцев. Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", передает УНН.

Детали

По данным ОТГ "Харьков", на Харьковском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который пытается проснуться, однако успехов не имеет.

В Волчанске оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп, пополняют запасы боекомплекта и медикаментов. Центральную часть города, как сообщается, враг обстреливал из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

В районе Глубокого противник осуществляет замену личного состава на боевых позициях, проводит эвакуационные мероприятия.

В районе населенного пункта Липцы враг осуществил пополнение боевых расчетов. Провел мероприятия логистического обеспечения. Продолжаются случаи невыполнения приказов личным составом противника.

Вблизи Старицы, как сообщается, отмечается одиночное перемещение личного состава противника с целью внутренней ротации на боевых позициях.

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С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки на этом направлении составили 120 человек. Также враг потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в частности: 1 система ПВО, 7 артиллерийских систем, 7 автомобилей, 8 единиц специальной техники, 63 БпЛА.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - указали в ОТГ „Харьков".

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