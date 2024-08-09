Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине, ранена 77-летняя женщина
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Зеленовке на Херсонщине ранена 77-летняя женщина. Пострадавшая с множественными травмами доставлена в больницу Херсона, она находилась в собственном дворе во время атаки.
В Зеленовке, что на Херсонщине, из-за вражеского обстрела ранен человек. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
По словам Мрочко, со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями женщина доставлена в одну из херсонских больниц.
"Потерпевшей 77 лет. На момент атаки россиян она находилась в собственном дворе", - добавил глава МВА.
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