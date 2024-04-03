Оккупанты нанесли удар пятью ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены 12 многоэтажек

Пять ракет выпустила российская армия ночью 3 апреля по городу Селидово Донецкой области. В результате атаки повреждены по меньшей мере 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов, а также 7 административных зданий, сообщили в городской военной администрации, передает УНН.

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Отмечается, что по предварительным данным, раненых и травмированных нет.

Сегодня, 03.04.2024, оккупационные войска обстреляли г. Селидово 5 ракетами, предварительно "С-300. В результате обстрела повреждены 7 админзданий, 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов. Информации о пострадавших не поступало. говорится в сообщении

россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области