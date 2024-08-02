Российские войска атаковали 17 населенных пунктов Запорожской области. Было совершено 5 авиаударов, 244 атаки БпЛА, 5 обстрелов из РСЗО и 194 артобстрела, повреждены жилые дома.
В течение суток оккупанты 448 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 17 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Враг нанес 5 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам и Малиновке.
244 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Гуляйпольское.
5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку и Роботино.
194 артобстрела нанесены по территории Плавней, Малых Щербаков, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки, Омельника и Мирного.
Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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