В течение последних суток оккупанты нанесли 424 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате данных атак 3 человек, среди которых 2 детей, получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вооруженные силы страны-террориста совершили 7 авиаударов по Степногорску, Пятихаткам, Лобковому и Ольговскому. Также враг применил 196 беспилотников различной модификации для атак на Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоданиловку и Успеновку. Кроме того, 11 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Новоданиловку, Роботино и Новоандриевку. Всего 210 артиллерийских обстрелов ударили по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандриевки, Роботино, Вербового, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

В пределах суток поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, в результате агрессии оккупантов 3 человека, среди которых 2 детей, получили ранения.

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