Российские войска атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области 395 раз за сутки. Было совершено 4 авиаудара, 208 атак БпЛА, 4 обстрела из РСЗО и 179 артобстрелов, повреждены жилые дома.
В течение суток оккупанты 395 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что враг нанес 4 авиационных удара по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке и Омельнику.
208 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.
4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.
179 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Малых Щербаков, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Омельника и Зеленого Гая.
Поступило 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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