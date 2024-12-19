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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 358 ударов по Запорожской области: какие населенные пункты атаковали

Оккупанты нанесли 358 ударов по Запорожской области: какие населенные пункты атаковали

Киев  •  УНН

 • 5003 просмотра

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За минувшие сутки российские войска атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, жертв среди гражданских нет.

За сутки противник нанес 358 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты совершили два авиационных удара по Гуляйпольскому и Малым Щербакам, а также атаковали 181 БПЛА, что повлекло повреждения в Каменском, Гуляйполе, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном и Новодаровке.

Кроме того, 10 обстрелов из РСЗО были направлены на Чаровное и Новодаровку, а 165 артиллерийских обстрелов - по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам и другим населенным пунктам.

Несмотря на разрушения, в результате обстрелов не пострадали мирные жители. В частности, поступило 7 сообщений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые15 дек. 2024, 05:21 • 34277 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье