Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 429 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области, применив авиацию, беспилотники, артиллерию и РСЗО. Пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, зафиксировано 16 разрушений. Также 26-летняя женщина и 62-летний мужчина ранены в результате атак по Запорожскому и Васильевскому районам.
Оккупанты продолжают атаковать мирные населенные пункты Запорожской области, осуществив за прошедшие сутки 429 ударов различными видами вооружения по 19 громадам региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты нанесли 12 ударов с авиации, атакуя города и села, среди которых Гуляйполе, Темировка, Малая Токмачка, Новопавловка, Роботино и Новодаровка.
294 беспилотника различной модификации атаковали такие населенные пункты: Беленькое, Юрковка, Юльевка, Марьевка, Лобково, Приморское, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Темировка, Малиновка, Новодаровка и Ольговское.
Четыре обстрела из реактивных систем залпового огня зафиксировано по Новоандреевке, Малой Токмачке и Новодаровке.
119 артобстрелов нанесено по Лобковому, Степногорску, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.
Кроме того, зафиксировано повреждение по меньшей мере 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, в результате ударов по Запорожскому и Васильевскому районам 26-летняя женщина и 62-летний мужчина получили ранения.
россияне ударили дронами на Запорожье: трое раненых в двух селах14 дек. 2024, 10:44 • 18705 просмотров