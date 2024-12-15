Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

ukenru
Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 86417 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 136920 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 194898 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 159304 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 170543 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 140414 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139227 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137401 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 136058 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 204070 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты на ВОТ Донетчины открывают центры популяризации русского языка - ЦНС

Оккупанты на ВОТ Донетчины открывают центры популяризации русского языка - ЦНС

 • 24349 просмотра
Ситуация на фронте: враг продвинулся в Курахово, возле Двуречной и Лозовой

Ситуация на фронте: враг продвинулся в Курахово, возле Двуречной и Лозовой

 • 14555 просмотра
В Киевской области замечен БпЛА: силы ПВО работают

В Киевской области замечен БпЛА: силы ПВО работают

 • 14441 просмотра
Банки ОАЭ массово блокируют и задерживают платежи российским компаниям из-за санкций

Банки ОАЭ массово блокируют и задерживают платежи российским компаниям из-за санкций

 • 21116 просмотра
США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

 • 20342 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 105016 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 111391 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 130865 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 129500 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 194902 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 87028 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 97586 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 101544 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 100482 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 100334 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 1538 просмотра

Read in English

Оккупанты нанесли 429 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области, применив авиацию, беспилотники, артиллерию и РСЗО. Пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, зафиксировано 16 разрушений. Также 26-летняя женщина и 62-летний мужчина ранены в результате атак по Запорожскому и Васильевскому районам.

Оккупанты продолжают атаковать мирные населенные пункты Запорожской области, осуществив за прошедшие сутки 429 ударов различными видами вооружения по 19 громадам региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли 12 ударов с авиации, атакуя города и села, среди которых Гуляйполе, Темировка, Малая Токмачка, Новопавловка, Роботино и Новодаровка. 

294 беспилотника различной модификации атаковали такие населенные пункты: Беленькое, Юрковка, Юльевка, Марьевка, Лобково, Приморское, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Темировка, Малиновка, Новодаровка и Ольговское. 

Четыре обстрела из реактивных систем залпового огня зафиксировано по Новоандреевке, Малой Токмачке и Новодаровке. 

119 артобстрелов нанесено по Лобковому, Степногорску, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому. 

Кроме того, зафиксировано повреждение по меньшей мере 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, в результате ударов по Запорожскому и Васильевскому районам 26-летняя женщина и 62-летний мужчина получили ранения.

россияне ударили дронами на Запорожье: трое раненых в двух селах14 дек. 2024, 10:44 • 18705 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье