россияне ударили дронами на Запорожье: трое раненых в двух селах
Киев • УНН
В селе Беленькое в результате атаки дронами ранены два человека, повреждены АЗС и автомобиль. В Приморском ранен 62-летний мужчина после попадания дрона в авто.
В Запорожской области в селе Беленькое в результате атаки рф дронами ранены два человека, повреждены АЗС и автомобиль, в Приморском ранен 62-летний мужчина после попадания дрона в автомобиль. Об этом сообщил в субботу председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Есть пострадавшие и разрушения - враг атаковал дронами Беленькое. Предварительно два человека получили ранения в результате атаки дронов в Беленьком. Изуродована АЗС, поврежден автомобиль», - написал Федоров.
Перед этим, по данным Федорова, оккупанты обстреляли дронами прифронтовое село Приморское Запорожской области. «Один из вражеских дронов попал в автомобиль. 62-летний мужчина, который проходил рядом, получил ранения. Его доставили в больницу», - отметил глава ОВА.
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