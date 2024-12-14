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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили дронами на Запорожье: трое раненых в двух селах

россияне ударили дронами на Запорожье: трое раненых в двух селах

Киев  •  УНН

 • 1311 просмотра

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В селе Беленькое в результате атаки дронами ранены два человека, повреждены АЗС и автомобиль. В Приморском ранен 62-летний мужчина после попадания дрона в авто.

В Запорожской области в селе Беленькое в результате атаки рф дронами ранены два человека, повреждены АЗС и автомобиль, в Приморском ранен 62-летний мужчина после попадания дрона в автомобиль. Об этом сообщил в субботу председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Есть пострадавшие и разрушения - враг атаковал дронами Беленькое. Предварительно два человека получили ранения в результате атаки дронов в Беленьком. Изуродована АЗС, поврежден автомобиль», - написал Федоров.

Перед этим, по данным Федорова, оккупанты обстреляли дронами прифронтовое село Приморское Запорожской области. «Один из вражеских дронов попал в автомобиль. 62-летний мужчина, который проходил рядом, получил ранения. Его доставили в больницу», - отметил глава ОВА.

Агрессор нанес 166 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях14 дек. 2024, 05:13 • 15559 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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