Оккупанты нанесли 324 удара по Запорожской области за сутки: пострадали жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской области 324 раза за сутки. Зафиксированы авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение последних суток российские войска 324 раза обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
- Войска РФ совершили 3 авиаудара по Малой Токмачке.
- 175 беспилотников различных модификаций атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Левадное и Роботино.
- 140 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.
Было получено 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
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