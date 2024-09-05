Окупанти завдали 324 удари по Запорізькій області за добу: постраждали житлові будинки та інфраструктура
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 7 населених пунктів Запорізької області 324 рази за добу. Зафіксовано авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерії, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Протягом останньої доби російські війська 324 рази обстріляли 7 населених пунктів Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Малій Токмачці.
- 175 безпілотників різних модифікацій атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Левадне та Роботине.
- 140 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.
Було отримано 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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