По состоянию на утро в оперативной зоне ОСУВ "Хортица" произошло 38 боевых столкновений. Оккупанты пытаются растянуть силы и средства ВСУ по разным направлениям, чтобы атаковать на разных направлениях. Однако, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь территории Украины. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"За минувшие сутки враг совершил 160 боевых столкновений, из которых 158 - произошли в восточной операционной зоне. На утро сегодня уже произошло с врагом 38 вражеских штурмов в нашей восточной операционной зоне. Эта цифра на данный момент несколько больше, однако боевые столкновения с врагом продолжаются на разных направлениях. Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться вглубь территории нашей страны. Уничтожают оккупантов на всех направлениях", - сказал Волошин.

Он добавил, что враг пытается растянуть наши силы и средства по разным направлениям, чтобы атаковать на разных направлениях.

"На одном направлении он перегруппировался, провел активные боевые действия. Видит, что у него не получается продвигаться вглубь территории и враг тогда пытается на другом направлении, в частности проводить активные штурмы и боевые действия при поддержке артиллерии и минометов. Ну и то, что нас достаточно донимает российская авиация, которая как раз прикрывает действия пехоты", - добавил Волошин.

По его словам, несмотря на жару, противник в течение всех суток пытается проводить штурмовые действия.

"Противник в течение всех суток пытается проводить какие-то определенные штурмовые действия, активные боевые действия. Для него нет определенного времени суток и он пользуется этим круглосуточно", - подчеркнул спикер.

Также он отметил, что есть все надежды на то, что украинские воины имеют все шансы вытеснить российских оккупантов из Часового Яра.

"Так, как и все Силы обороны надеются на то, что мы дожмем врага и не дадим ему дальше продвинуться. Силы обороны смогут и будут вытеснять врага, как только будет возможность, в том числе и от того места, где он сейчас находится", - рассказал Волошин.

По словам спикера, за прошедшие сутки на направлении Часового Яра зафиксировано более 280 обстрелов и 10 вражеских штурмов было проведено на город.

Напомним,

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений на разных участках фронта, горячее всего было вблизи Новоалександровки на Покровском направлении.