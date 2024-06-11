На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне прибегают к очередному шантажу, чтобы заставить местное население получить паспорт рф, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, россияне создали «экологический оператор», который будет заниматься вывозом мусора, но с ним теперь надо перезаключить договор: как физическим, так и юридическим лицам. Иначе вывоз мусора осуществляться не будет.

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"Однако для заключения договора необходимо иметь паспорт рф, а также право собственности на жилье. В случае с юрлицами необходимо предоставить российскую регистрацию предприятия. Таким образом вывоз мусора является еще одним элементом давления на частные домохозяйства, чтобы заставить владельцев интегрироваться в российское правовое поле", - говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления отметили, что руководство «оператора», которое фактически работает на принудительную паспортизацию населения захваченных территорий будет нести ответственность согласно действующему законодательству.