Окупанти на Херсонщині погрожують не вивозити сміття тим, в кого немає російського паспорта - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Росіяни змушують місцевих жителів окупованої Херсонської області отримувати російські паспорти, ставлячи вивезення сміття в залежність від наявності російського паспорта та реєстрації підприємства.
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни вдаються до чергового шантажу, аби примусити місцеве населення отримати паспорт рф, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Центру, росіяни створили "екологічний оператор", який буде займатися вивозом сміття, але з ним тепер треба переукласти договір: як фізичним, так і юридичним особам. Інакше вивіз сміття здійснюватись не буде.
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"Проте для укладання договору необхідно мати паспорт рф, а також право власності на житло. У випадку з юрособами необхідно надати російську реєстрацію підприємства. Таким чином вивіз сміття є ще одним елементом тиску на приватні домогосподарства, аби примусити власників інтегруватись в російське правове поле", - зазначено у повідомленні.
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У Центрі національного спротиву зауважили, що керівництво "оператора", яке фактично працює на примусову паспортизацію населення захоплених територій буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством.