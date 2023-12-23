Оккупанты хотят до конца года интегрировать ВОТ в правовое поле РФ - Центр сопротивления
Киев • УНН
Российские оккупанты намерены интегрировать оккупированные территории Украины в свою правовую систему до конца года, несмотря на кадровые проблемы.
По имеющейся информации, российские оккупанты поставили себе цель до конца 2023 года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне имеют целью завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти. Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать выполнять указания из Кремля, в частности о предоставлении гражданства рф.
Однако на данный момент наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава, из-за отсутствия необходимого количества коллаборационистов.
В Центре национального сопротивления напомнили всем коллаборационистам и тем, кто намерен помогать врагу, что сотрудничая с оккупационными властями вы будете осуждены в соответствии с действующим законодательством Украины.
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Оккупанты хотят до конца года интегрировать ВОТ в правовое поле РФ - Центр сопротивления
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