Оккупанты хотят до конца года интегрировать ВОТ в правовое поле РФ - Центр сопротивления

По имеющейся информации, российские оккупанты поставили себе цель до конца 2023 года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

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Отмечается, что россияне имеют целью завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти. Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать выполнять указания из Кремля, в частности о предоставлении гражданства рф.

Однако на данный момент наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава, из-за отсутствия необходимого количества коллаборационистов.

В Центре национального сопротивления напомнили всем коллаборационистам и тем, кто намерен помогать врагу, что сотрудничая с оккупационными властями вы будете осуждены в соответствии с действующим законодательством Украины.

Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления