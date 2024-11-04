Оккупанты готовятся к проведению пропагандистского праздника «народного единения» - Сопротивление

Оккупационные власти готовятся к празднованию "Дня народного единения" на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в ряде захваченных школ украинским детям проведут лекции боевики, на правах "ветеранов сво". Также о "дружбе порабощенных народов" будут рассказывать учителя на уроках пропаганды (называются "разговоры о важном").

Кроме того, гастролеры из кремлевских движений готовят акции по возложению цветов к памятникам, с привлечением местных коллаборационистов. Все это будет создавать медийную картинку, которую будут освещать созданные кремлем псевдомедиа,