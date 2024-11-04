Оккупанты готовятся к проведению пропагандистского праздника «народного единения» - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупационные власти организуют «День народного единения» на захваченных территориях с лекциями от боевиков в школах. Планируют привлечь коллаборационистов и провести пропагандистские акции с освещением в подконтрольных медиа.
Оккупационные власти готовятся к празднованию "Дня народного единения" на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в ряде захваченных школ украинским детям проведут лекции боевики, на правах "ветеранов сво". Также о "дружбе порабощенных народов" будут рассказывать учителя на уроках пропаганды (называются "разговоры о важном").
Кроме того, гастролеры из кремлевских движений готовят акции по возложению цветов к памятникам, с привлечением местных коллаборационистов. Все это будет создавать медийную картинку, которую будут освещать созданные кремлем псевдомедиа,
Центр национального сопротивления отмечает, что пропаганда является таким же военным преступлением как и непосредственная атака гражданских объектов. Поэтому каждый преступник, который работает на кремлевскую машину лжи понесет ответственность.
Напомним
На оккупированной Луганщине внедряют программу "Луганский характер", заставляя детей делать окопные свечи для российских войск. Оккупанты планируют воспитать лояльное поколение для дальнейшей мобилизации.