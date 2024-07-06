Оккупанты атаковали село на Херсонщине, ранена женщина
Киев • УНН
52-летняя женщина была ранена и госпитализирована после обстрела российскими военными села Ольговка Херсонской области.
российские военные атаковали село Ольговка на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, есть раненая, передает УНН.
"Несколько часов назад российские военные атаковали Ольговку Бериславского района. В результате удара ранения получила местная жительница, 52 лет. Пострадавшую госпитализировали в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и ранением предплечья", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, сейчас женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.
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