российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе 48-летнего мужчину в Новобериславе. Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован. Всего за сутки обстреляно 18 населенных пунктов Херсонской области.
российские оккупанты утром атаковали дроном-камикадзе жителя Новоберислава на Херсонщине. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
Утром российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе жителя Новоберислава. 48-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У него - взрывная травма, ранения живота, туловища, ног и рук, а также перелом ребер и плеча
Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая помощь.
Дополнение
Российские военные за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов Херсонской области.
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