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Охранник на Херсонщине получил 15 лет за шпионаж в пользу фсб

Охранник на Херсонщине получил 15 лет за шпионаж в пользу фсб

Киев  •  УНН

 • 5741 просмотра

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Суд приговорил работника охранной фирмы к 15 годам заключения за государственную измену. Мужчина передавал фсб рф информацию о расположении украинских войск на Херсонщине.

К 15 годам заключения приговорили сотрудника охранной фирмы, который передавал фсб рф данные о локации украинских войск на Херсонщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Летом 2023 года СБУ задержала агент фсб "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории освобожденной Херсонщины.

Задержанным оказался работник местной охранной фирмы, который попал в поле зрения агрессора еще в начале "2000-х", когда работал таксистом в москве.

После начала полномасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб и предложил сотрудничество. Тогда агент получил задание: собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору из рф.

Больше всего врага интересовали возможные огневые позиции реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ, в частности иностранных гаубиц М777

- указали в СБУ. 

В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их оккупантам, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени.

Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере.

На основании материалов, собранных следователями Службы безопасности, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

СБУ: агент фсб шпионил на Покровском направлении под видом волонтера ООН28 окт. 2024, 08:22 • 14710 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
gaubitsa-m777Гаубица M777
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
khersonХерсон