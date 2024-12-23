Охранник на Херсонщине получил 15 лет за шпионаж в пользу фсб
Киев • УНН
Суд приговорил работника охранной фирмы к 15 годам заключения за государственную измену. Мужчина передавал фсб рф информацию о расположении украинских войск на Херсонщине.
К 15 годам заключения приговорили сотрудника охранной фирмы, который передавал фсб рф данные о локации украинских войск на Херсонщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Летом 2023 года СБУ задержала агент фсб "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории освобожденной Херсонщины.
Задержанным оказался работник местной охранной фирмы, который попал в поле зрения агрессора еще в начале "2000-х", когда работал таксистом в москве.
После начала полномасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб и предложил сотрудничество. Тогда агент получил задание: собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору из рф.
Больше всего врага интересовали возможные огневые позиции реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ, в частности иностранных гаубиц М777
В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их оккупантам, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени.
Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере.
На основании материалов, собранных следователями Службы безопасности, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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