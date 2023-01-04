Охранял оккупантов и присоединялся к карательным рейдам против участников движения сопротивления: в Херсоне задержали коллаборанта

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«Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского пособника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником является житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за это ему предложили «должность» в созданном агрессором «управлении мвд по городу Херсону».

«Там он добровольно согласился войти в состав «отдельного батальона патрульно-постовой службы» рф. После назначения получил от врага оружие и форму российского образца. Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админзданий, в которых рашисты обустроили местные оккупационные органы», - информирует СБУ.

В СБУ отмечают, что он также участвовал в карательных рейдах против участников движения сопротивления.

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«Во время таких «налетов» осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки. После освобождения Херсона злоумышленник хотел «затеряться» в городе и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили «удостоверение» фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности», - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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