Охороняв окупантів та долучався до каральних рейдів проти учасників руху опору: у Херсоні затримали колаборанта

Цитата

«Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за це йому запропонували «посаду» у створеному агресором «управлении мвд по городу Херсону».

«Там він добровільно погодився увійти до складу «отдельного батальона патрульно-постовой службы» рф. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка. Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи», - інформує СБУ.

В СБУ зазначають, що він також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила депутата ОПЗЖ, який "передавав" росіянам заводи на Запоріжжі

«Під час таких «нальотів» здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів «загубитись» у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили «посвідчення» фейкового органу та інші докази злочинної діяльності», - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Окрім того, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Вибивав голоси" за російську анексію: СБУ затримала колаборанта у Херсоні