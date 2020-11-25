Обнаженная "девушка на шаре" под ОП: активистка уже в отделе полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Девушку, ранее сегодня обнажившуюся под Офисом Президента, доставили в районный отдел полиции в столице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Печерского районного отдела полиции Киева.
"Ее доставили уже в Печерское управление полиции. Выясняем информацию. Что касается открытия дела, мы предоставим информацию чуть позже", - отметили в полиции.
Напомним, 25 ноября в Киеве необычную акцию протеста пыталась провести обнаженная активистка перед зданием Офиса Президента.
Девушка подошла ко 2-му подъезду здания ОПУ около 11:10. Обнажилась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания. Активистка кричала "долой насилие", она была задержана.
Активистку уже сравнили с известной картиной "Девушка на шаре" работы Пикассо.