Оголена “дівчина на кулі” під ОП: активістка вже в відділі поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дівчину, яка раніше сьогодні оголилася під Офісом Президента, доставили до районного відділу поліції у столиці. Про це УНН повідомили в пресслужбі Печерського районного відділу поліції Києва.
“Її доставили вже в Печерське управління поліції. З'ясовуємо інформацію. Щодо відкриття справи, то ми надамо інформацію трішки пізніше”, - зазначили у поліції.
Нагадаємо, 25 листопада у Києві незвичну акцію протесту намагалася провести оголена активістка перед будівлею Офісу Президента.
Дівчина підійшла до 2-го підїзду будівлі ОПУ близько 11:10. Оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі. Активістка вигукувала “геть насильство”, її було затримано.
Активістку вже порівняли з відомою картиною “Дівчина на кулі” роботи Пікассо.