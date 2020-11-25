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Оголена “дівчина на кулі” під ОП: активістка вже в відділі поліції

Оголена “дівчина на кулі” під ОП: активістка вже в відділі поліції

Київ • УНН

 • 54626 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дівчину, яка раніше сьогодні оголилася під Офісом Президента, доставили до районного відділу поліції у столиці. Про це УНН повідомили в пресслужбі Печерського районного відділу поліції Києва.

“Її доставили вже в Печерське управління поліції. З'ясовуємо інформацію. Щодо відкриття справи, то ми надамо інформацію трішки пізніше”, - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві незвичну акцію протесту намагалася провести оголена активістка перед будівлею Офісу Президента.

Дівчина підійшла до 2-го підїзду будівлі ОПУ близько 11:10. Оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі. Активістка вигукувала “геть насильство”, її було затримано.

Активістку вже порівняли з відомою картиною “Дівчина на кулі” роботи Пікассо.

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