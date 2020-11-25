Оголена “дівчина на кулі” під ОП: активістка вже в відділі поліції

“Її доставили вже в Печерське управління поліції. З'ясовуємо інформацію. Щодо відкриття справи, то ми надамо інформацію трішки пізніше”, - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві незвичну акцію протесту намагалася провести оголена активістка перед будівлею Офісу Президента.

Дівчина підійшла до 2-го підїзду будівлі ОПУ близько 11:10. Оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі. Активістка вигукувала “геть насильство”, її було затримано.

Активістку вже порівняли з відомою картиною “Дівчина на кулі” роботи Пікассо.