Официально: суд Амстердама вынесет решение по делу о "скифском золоте" 26 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Суд Амстердама в Нидерландах вынесет решение по делу о “скифском золоте” 26 октября. Об этом сообщает со ссылкой на суд.
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“(Объявление — ред.) решения Апелляционного суда Амстердама по делу крымских сокровищ состоится во вторник, 26 октябрь 2021 года в 11:00. Решение будет объявлено в Дворце правосудия”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала, что суд Амстердама в Нидерландах перенес запланированную дату вынесения решения по делу о “скифском золоте” на 26 октября.
Украина ожидала решения Апелляционного суда Амстердама относительно дела “скифского золота” 14 сентября 2021 года.
Контекст
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украины.
Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.
Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину “скифского золота”. В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по “скифскому золоту”.
В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о “скифском золоте”. Как сообщили тогда в МИД, отвод произошел из-за сомнения в беспристрастности судьи.
22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о “скифском золоте”, назначив нового судью для рассмотрения дела.