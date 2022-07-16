Официально: Иванка Трамп умерла от «тупого удара» по туловищу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Иванка Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа, умерла от «тупых травм» туловища в результате несчастного случая, сообщил в пятницу главный судмедэксперт Нью-Йорка. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
В заявлении не указывались обстоятельства происшествия, но американские СМИ сообщили, что полиция расследовала вопрос о том, погибла ли 73-летняя женщина, упав с лестницы в своем доме на Манхэттене.
Представитель Департамента полиции Нью-Йорка сообщил, что офицеры ответили на звонок по адресу Иванки Трамп в Верхнем Ист-Сайде и обнаружили, что она «без сознания и не отвечает».
Дональд Трамп объявил о ее смерти в четверг, назвав ее «прекрасной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила чудесную и вдохновляющую жизнь». Он сказал, что ее гордостью и радостью» были трое детей пары, Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.
Дополнение
Иванка Трампа, модель, выросшая при коммунистическом правлении в бывшей Чехословакии, вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году.
Их первый ребенок, Дональд-младший, родился позже того же года. Иванка родилась в 1981 году, а Эрик – в 1984 году.
В течение 80-х годов Трампы были одной из самых известных пар Нью-Йорка.
Их власть и популярность росли с ростом бизнеса Дональда Трампа в сфере недвижимости, и Иванка Трамп взяла на себя ряд ключевых ролей в этом бизнесе.
Дональд Трамп и Иванка Трамп расстались в начале 90-х, а в 1993 году будущий президент женился на актрисе Марле Мэйплз.
Иванка Трамп сделала успешную карьеру в бизнесе, разрабатывая одежду, украшения и косметические товары, а также написав ряд книг.
За свою жизнь она была замужем четыре раза.