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Официально: Иванка Трамп умерла от «тупого удара» по туловищу

Официально: Иванка Трамп умерла от «тупого удара» по туловищу

Киев • УНН

 • 4303856 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Иванка Трамп, первая жена бывшего президента США Дональда Трампа, умерла от «тупых травм» туловища в результате несчастного случая, сообщил в пятницу главный судмедэксперт Нью-Йорка. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

В заявлении не указывались обстоятельства происшествия, но американские СМИ сообщили, что полиция расследовала вопрос о том, погибла ли 73-летняя женщина, упав с лестницы в своем доме на Манхэттене.

Представитель Департамента полиции Нью-Йорка сообщил, что офицеры ответили на звонок по адресу Иванки Трамп в Верхнем Ист-Сайде и обнаружили, что она «без сознания и не отвечает».

Дональд Трамп объявил о ее смерти в четверг, назвав ее «прекрасной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила чудесную и вдохновляющую жизнь». Он сказал, что ее гордостью и радостью» были трое детей пары, Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

Дополнение

Иванка Трампа, модель, выросшая при коммунистическом правлении в бывшей Чехословакии, вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году.

Их первый ребенок, Дональд-младший, родился позже того же года. Иванка родилась в 1981 году, а Эрик – в 1984 году.
В течение 80-х годов Трампы были одной из самых известных пар Нью-Йорка.

Их власть и популярность росли с ростом бизнеса Дональда Трампа в сфере недвижимости, и Иванка Трамп взяла на себя ряд ключевых ролей в этом бизнесе.

Дональд Трамп и Иванка Трамп расстались в начале 90-х, а в 1993 году будущий президент женился на актрисе Марле Мэйплз.

Иванка Трамп сделала успешную карьеру в бизнесе, разрабатывая одежду, украшения и косметические товары, а также написав ряд книг.

За свою жизнь она была замужем четыре раза.

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