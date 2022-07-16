Офіційно: Іванка Трамп померла від «тупого удару» по тулубу

Деталі

У заяві не вказувалися обставини події, але американські ЗМІ повідомили, що поліція розслідувала питання про те, чи загинула 73-річна жінка, впавши зі сходів у своєму будинку на Манхеттені.

Представник Департаменту поліції Нью-Йорка повідомив, що офіцери відповіли на дзвінок за адресою Іванки Трамп у Верхньому Іст-Сайді і виявили, що вона «непритомна і не відповідає».

Дональд Трамп оголосив про її смерть у четвер, назвавши її «чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка прожила чудове та надихаюче життя». Він сказав, що її «гордістю та радістю» були троє дітей пари, Дональд-молодший, Іванка та Ерік Трамп.

Доповнення

Іванка Трамп, модель, що виросла за комуністичного правління в колишній Чехословаччині, вийшла заміж за Дональда Трампа в 1977 році.

Їхня перша дитина, Дональд-молодший, народився пізніше того ж року. Іванка народилася 1981 року, а Ерік - 1984 року.

Протягом 80-х років Трампи були однією з найвідоміших пар Нью-Йорка.

Їхня влада і популярність зростали зі зростанням бізнесу Дональда Трампа у сфері нерухомості, і Іванка Трамп взяла на себе низку ключових ролей у цьому бізнесі.

Дональд Трамп та Іванка Трамп розлучилися на початку 90-х, а 1993 року майбутній президент одружився з актрисою Марлою Мейплз.

Іванка Трамп зробила успішну кар'єру у бізнесі, розробляючи одяг, прикраси та косметичні товари, а також написавши низку книг.

За своє життя вона була одружена чотири рази.