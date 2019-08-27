Официальный курс гривны установлен на уровне 25,06 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 августа установлены на таком уровне:

25.062890 грн за доллар;

27.732088 грн за евро;

0.382030 грн за российский рубль;

30.659113 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 августа курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.