Официальный курс гривны установлен на уровне 25,06 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На 27 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,06 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 августа установлены на таком уровне:
25.062890 грн за доллар;
27.732088 грн за евро;
0.382030 грн за российский рубль;
30.659113 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 августа курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.