Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,06 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На 27 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,06 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 серпня встановлені на такому рівні:
25.062890 грн за долар;
27.732088 грн за євро;
0.382030 грн за російський рубль;
30.659113 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 серпня курс всіх вказаних валют зріс, окрім євро, курс якого впав.