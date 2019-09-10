Официальный курс гривны установлен на уровне 25,02 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 10 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 сентября установлены на таком уровне:
25.026567 грн за доллар;
27.611811 грн за евро;
0.381680 грн за российский рубль;
30.928940 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 сентября курс всех указанных валют снизился, кроме рубля и фунтов стерлингов, курс которых возрос.