Официальный курс гривны установлен на уровне 25,02 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 сентября установлены на таком уровне:

25.026567 грн за доллар;

27.611811 грн за евро;

0.381680 грн за российский рубль;

30.928940 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 сентября курс всех указанных валют снизился, кроме рубля и фунтов стерлингов, курс которых возрос.