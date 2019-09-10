Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,02 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На 10 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,02 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 вересня встановлені на такому рівні:
25.026567 грн за долар;
27.611811 грн за євро;
0.381680 грн за російський рубль;
30.928940 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 9 вересня курс всіх зазначених валют знизився, крім рубля та фунта стерлінгів, курс яких зріс.