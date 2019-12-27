Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. На 27 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 декабря установлены на таком уровне:
23.292885 грн за доллар;
25.808517грн за евро;
0.377110 грн за российский рубль;
30.173753 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 декабря курс всех указанных валют вырос.