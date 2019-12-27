Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,29 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На 27 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 грудня встановлені на такому рівні:
23.292885 грн за долар;
25.808517грн за євро;
0.377110 грн за російський рубль;
30.173753 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 грудня курс всіх вказаних валют зріс.