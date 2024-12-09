Офицер спецназа раскрыл правду о скандальном рейде в парламент Южной Кореи
Киев • УНН
Командир 707-й группы спецназа взял на себя ответственность за рейд в парламент Южной Кореи. Он заявил, что солдаты действовали по приказу бывшего министра обороны, который впоследствии подал в отставку.
В Южной Корее офицер спецназа взял на себя ответственность за рейд в парламент. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По его словам, действия спецназовцев 707-й группы специальной миссии были продиктованы приказами, и солдаты стали "жертвами", привлеченными к этой операции по требованию бывшего министра обороны Кима Йон Хена. Министр подал в отставку после инцидента, который вызвал широкий резонанс в стране.
Ситуация стала одной из самых обсуждаемых тем в обществе, вызвав дискуссии об использовании воинских частей в политических конфликтах и этической ответственности руководства Вооруженных сил.
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