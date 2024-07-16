Организация экономического сотрудничества и развития покроет почти 285 000 евро членских взносов Украины и членских взносов на 2024 год. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

"Выражаем искреннюю благодарность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР - ред.) за их щедрость. ОЭСР покрывает почти 285 000 евро членских взносов Украины и членских взносов на 2024 год", - сообщила Свириденко.

По ее словам, эта поддержка будет финансировать участие Украины в нескольких ключевых органах, обеспечивая продолжение сотрудничества и рост.

Правительство утвердило план мероприятий на пути к присоединению Украины к ОЭСР

Напомним

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с Генсеком ОЭСР Матиасом Корманном заявил, Украина продолжает углублять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Приобретение членства в ОЭСР является одним из приоритетов Украины.