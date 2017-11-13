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Одна из версий гибели в ДТП пятерых политологов - умышленное убийство

Одна из версий гибели в ДТП пятерых политологов - умышленное убийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Прокуратура Киева рассматривает как одну из версий "умышленное убийство" по делу ДТП в Ровенской области, в результате котороuj погибли пять украинских политологов. Об этом сообщила в комментарии УНН пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Отметим, что 2 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя прокуратуры Киева и предоставил доступ к звонкам лица (фамилия ее не указана), которая может быть причастна к преступлению, в результате которого погибли политологи.

"Прокуратура города Киева действительно обратилась с таким ходатайством в суд и получила соответствующее разрешение. Но речь не идет о доказанном факте умышленного убийства. Это лишь одна из версий, которая отрабатывается", - сказала пресс-секретарь.

Н.Максимець подчеркнула, что разглашение каких-либо других деталей производства, которое расследует столичная прокуратура, сегодня невозможно ввиду тайны следствия.

"Это может повредить дальнейшему расследованию", - заверила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, ДТП произошло 6 сентября на автодороге "Киев - Ковель - Ягодин", вблизи села Маневичи Рокитновского района. В результате аварии погибли четверо украинских политологов. Позже еще один умер в реанимации.

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