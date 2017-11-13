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Одна з версій загибелі у ДТП п'ятьох політологів - умисне вбивство

Одна з версій загибелі у ДТП п'ятьох політологів - умисне вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прокуратура Києва розглядає як одну із версій "умисне вбивство" у справі дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області, внаслідок якої загинули п’ятеро українських політологів. Про це повідомила у коментарі УНН прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Зазначимо, що 2 листопада Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого прокуратури Києва і надав доступ до дзвінків особи (прізвище її не вказане), яка може бути причетною до злочину, внаслідок якого загинули політологи.

“Прокуратура міста Києва дійсно звернулась з таким клопотанням до суду та отримала відповідний дозвіл. Але мова не йде про доведений факт умисного вбивства. Це лише одна з версій, яка відпрацьовується”, — сказала прес-секретар.

Н.Максимець наголосила, що розголошення якихось інших деталей провадження, яке розслідує столична прокуратура, на сьогодні є неможливим з огляду на таємницю слідства.

“Це може зашкодити подальшому розслідуванню”, — запевнила прес-секретар.

Як повідомляв УНН, ДТП сталася 6 вересня на автодорозі “Київ — Ковель — Ягодин”, поблизу села Маневичі Рокитнівського району. в результаті аварії загинули четверо українських політологів. Пізніше ще один  помер у реанімації.

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