Одна з версій загибелі у ДТП п'ятьох політологів - умисне вбивство

Зазначимо, що 2 листопада Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого прокуратури Києва і надав доступ до дзвінків особи (прізвище її не вказане), яка може бути причетною до злочину, внаслідок якого загинули політологи.

“Прокуратура міста Києва дійсно звернулась з таким клопотанням до суду та отримала відповідний дозвіл. Але мова не йде про доведений факт умисного вбивства. Це лише одна з версій, яка відпрацьовується”, — сказала прес-секретар.

Н.Максимець наголосила, що розголошення якихось інших деталей провадження, яке розслідує столична прокуратура, на сьогодні є неможливим з огляду на таємницю слідства.

“Це може зашкодити подальшому розслідуванню”, — запевнила прес-секретар.

Як повідомляв УНН, ДТП сталася 6 вересня на автодорозі “Київ — Ковель — Ягодин”, поблизу села Маневичі Рокитнівського району. в результаті аварії загинули четверо українських політологів. Пізніше ще один помер у реанімації.