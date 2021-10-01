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Одна область Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Одна область Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Одна область Украины из-за превышения уровня загруженности коек с кислородом соответствует "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 1 октября из-за высокого уровня загруженности коек с кислородом, на фоне роста числа больных COVID-19, "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствует:

  • Черновицкая область — 67,5%

Добавим

В течение 30 сентября в Украине зарегистрировали 12 034 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2637 лиц, летальных случаев — 172.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 129 533 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 72 268 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 57 265 человека. Всего с начала кампании сделано 12,7 млн прививок.

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