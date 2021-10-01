Українцям за добу зробили 129 тис. щеплень від COVID-19, з них понад половину - Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 12,7 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 129 тисяч, що майже на рівні попередньої доби, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"129 533 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані - 57 265 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Вакциною Pfizer за добу зробили 71 547 щеплень (55% від усіх щеплень за добу), CoronaVac - 36 530, AstraZeneca - 21 456.
Протягом доби працювали: 897 мобільних бригад, 2 976 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 747 523 щеплення.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.