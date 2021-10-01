Украинцам за сутки сделали 129 тыс. прививок от COVID-19, из них больше половины - Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,6 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 12,7 млн прививок, за последние сутки из которых - 129 тысяч, что почти на уровне предыдущих суток, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"129 533 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы - 57 265 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
Вакциной Pfizer за сутки сделали 71 547 прививок (55% от всех прививок за сутки), CoronaVac - 36 530, AstraZeneca - 21 456.
В течение суток работали: 897 мобильных бригад, 2976 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу - 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 747 523 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.