Украинцам за сутки сделали 129 тыс. прививок от COVID-19, из них больше половины - Pfizer

КИЕВ. 1 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,6 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 12,7 млн прививок, за последние сутки из которых - 129 тысяч, что почти на уровне предыдущих суток, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.