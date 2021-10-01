Одна область України відповідає "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 1 жовтня через високий рівень завантаженості ліжок із киснем, на тлі зростання кількості хворих на COVID-19, "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідає:



Чернівецька область — 67,5%



Додамо

Протягом 30 вересня в Україні зареєстрували 12 034 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 637, летальних випадків — 172.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 129 533 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 72 268 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 57 265 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,7 млн щеплень.