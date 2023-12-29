Один из поставщиков Минобороны: ГБР задержало бизнесмена на взятке в полмиллиона долларов

Одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, задержали за попытку взятки в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Об этом со ссылкой на ГБР передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что мужчина предлагал взятку за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы

Отмечается, что Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 млрд грн.

Сейчас бизнесмена задержали, ему наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей - резюмировали в ГБР.

Дополнение

В ГБР рассказали, что во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины.

Это привело к убыткам бюджета по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

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В частности, правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств.

Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий, выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров - рассказали в Государственном борю расследований.

По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более миллиарда гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним,

Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.