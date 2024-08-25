Обвал ледниковой пещеры в Исландии: двое туристов травмированы, двое пропавших

Несколько туристов пострадали в результате обвала ледниковой пещеры на востоке Исландии. Двух человек уже вытащили из-под завалов с серьезными травмами, спасатели продолжают поиски тех, кто остался подо льдом. Об этом пишет nrk, передает УНН.

Детали

Исландская телерадиокомпания RÚV сообщает, что после получения сообщения об инциденте начата масштабная спасательная операция. Группа туристов находилась в ледниковой пещере вблизи ледника Брейдамеркурйокудль, который является частью крупнейшего ледника Исландии - Ватнайокудля, когда произошел обвал.

Полиция подтвердила, что четыре человека оказались под обломками льда. Двое из них были спасены с серьезными травмами и доставлены в больницу, но еще двое остаются под ледовыми завалами, и спасатели прилагают все усилия для их спасения. Группа состояла из примерно 25 человек, большинство из которых находились за пределами пещеры на момент обвала.

Один из туристов, который недавно посещал эту пещеру, рассказал RÚV, что они слышали шум обвала, когда покидали территорию, но не придали этому значения, пока не увидели новости о трагедии, вернувшись в отель.

Спасательная операция продолжается в чрезвычайно сложных условиях. К месту происшествия было направлено несколько вертолетов и специально подготовленных спасателей для оказания помощи. Представительница исландской службы гражданской обороны Хьордис Гудмундсдоттир подтвердила, что спасательные работы ведутся, но условия на леднике очень сложные.

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