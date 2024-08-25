Обвал льодовикової печери в Ісландії: двоє туристів травмовані, двоє зниклі
Київ • УНН
На сході Ісландії стався обвал льодовикової печери, де перебували туристи. Двох осіб витягли з серйозними травмами, ще двох шукають. Рятувальна операція триває в складних умовах.
Кілька туристів постраждали внаслідок обвалу льодовикової печери на сході Ісландії. Двох осіб уже витягнули з-під завалів із серйозними травмами, рятувальники продовжують пошуки тих, хто залишився під льодом. Про це пише nrk, передає УНН.
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Ісландська телерадіокомпанія RÚV повідомляє, що після отримання повідомлення про інцидент розпочато масштабну рятувальну операцію. Група туристів перебувала в льодовиковій печері поблизу льодовика Брейдамеркурйокудль, який є частиною найбільшого льодовика Ісландії – Ватнайокудля, коли стався обвал.
Поліція підтвердила, що четверо людей опинилися під уламками льоду. Двоє з них були врятовані з серйозними травмами і доставлені до лікарні, але ще двоє залишаються під льодовими завалами, і рятувальники докладають усіх зусиль для їхнього порятунку. Група складалася з приблизно 25 осіб, більшість з яких перебували за межами печери на момент обвалу.
Один із туристів, який нещодавно відвідував цю печеру, розповів RÚV, що вони чули шум обвалу, коли залишали територію, але не надали цьому значення, доки не побачили новини про трагедію, повернувшись до готелю.
Рятувальна операція триває в надзвичайно складних умовах. До місця події було направлено кілька гелікоптерів і спеціально підготовлених рятувальників для надання допомоги. Представниця ісландської служби цивільної оборони Хьордис Гудмундсдоттір підтвердила, що рятувальні роботи ведуться, але умови на льодовику дуже складні.
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