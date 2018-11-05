Обвал домов в Марселе: Макрона выразил поддержку городу, спасательная операция продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрона выразил слова поддержки жителям и властям Марселя в связи с обрушением зданий в центре города, выступая в понедельник в коммуне Понт-а-Муссон (северо-восток Франции), сообщает УНН со ссылкой на публикации французских изданий Le Figaro и Le Parisien .
“Сегодня утром Марсель пострадал от обрушения домов. Я бы хотел выразить солидарность с жителями Марселя”, — сказал глава государства. Он посетил коммуну в рамках восьмидневной мемориальной программы, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны (1914-1918).
В понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух трехэтажных домов, находящихся в аварийном состоянии. В одном из них, по предварительной информации, могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены ранее, однако спасатели допускают, что в момент обрушения здания в нем могли быть бездомные.
В операции по разбору завалов на месте обрушения домов принимают участие около 100 спасателей. Представители спасательных служб не исключают, что под завалами могут находиться люди, место обрушение оцеплено.
Как сообщил вице-мэр города Жюльен Руас, около 17:30 по парижскому времени (18:30 по Киеву) произошло обрушение части еще одного здания, находившегося в аварийном состоянии. Информации о жертвах к настоящему моменту не поступало, на месте работают спасательные бригады.
Согласно предварительной информации, в результате инцидентов два человека получили травмы. Они были доставлены в ближайший госпиталь. По словам врачей, их жизни опасность не угрожает.