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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107647 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147050 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137699 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128786 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Обвал домов в Марселе: Макрона выразил поддержку городу, спасательная операция продолжается

Обвал домов в Марселе: Макрона выразил поддержку городу, спасательная операция продолжается

Киев  •  УНН

 • 11650 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрона выразил слова поддержки жителям и властям Марселя в связи с обрушением зданий в центре города, выступая в понедельник в коммуне Понт-а-Муссон (северо-восток Франции), сообщает УНН со ссылкой на публикации французских изданий Le Figaro и Le Parisien .

“Сегодня утром Марсель пострадал от обрушения домов. Я бы хотел выразить солидарность с жителями Марселя”, — сказал глава государства. Он посетил коммуну в рамках восьмидневной мемориальной программы, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны (1914-1918).

В понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух трехэтажных домов, находящихся в аварийном состоянии. В одном из них, по предварительной информации, могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены ранее, однако спасатели допускают, что в момент обрушения здания в нем могли быть бездомные.

В операции по разбору завалов на месте обрушения домов принимают участие около 100 спасателей. Представители спасательных служб не исключают, что под завалами могут находиться люди, место обрушение оцеплено.

Как сообщил вице-мэр города Жюльен Руас, около 17:30 по парижскому времени (18:30 по Киеву) произошло обрушение части еще одного здания, находившегося в аварийном состоянии. Информации о жертвах к настоящему моменту не поступало, на месте работают спасательные бригады.

Согласно предварительной информации, в результате инцидентов два человека получили травмы. Они были доставлены в ближайший госпиталь. По словам врачей, их жизни опасность не угрожает.

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