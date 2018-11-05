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Обвал будинків у Марселі: Макрон виразив підтримку місту, рятувальна операція триває

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон висловив слова підтримки жителям і владі Марселя в зв’язку з обваленням будинків в центрі міста, виступаючи в понеділок у комуні Понт-а-Муссон (північний схід Франції), повідомляє УНН з посиланням на публікації французьких видань Le Figaro та Le Parisien.

“Сьогодні вранці Марсель постраждав від обвалення будинків. Я б хотів висловити солідарність з жителями Марселя”, — сказав глава держави. Він відвідав комуну в рамках восьмиденної меморіальної програми, приуроченої до 100-річчя закінчення Першої світової війни (1914-1918).

У понеділок вранці в одному з центральних кварталів Марселя стався обвал двох триповерхових будинків, що перебували в аварійному стані. В одному з них, за попередньою інформацією, могли перебувати 12 осіб. Жителі іншого будинку були розселені раніше, проте рятувальники допускають, що в момент обвалення будівлі в ньому могли бути безпритульні.

В операції по розбору завалів на місці обвалення будинків беруть участь близько 100 рятувальників. Представники рятувальних служб не виключають, що під завалами можуть знаходитися люди, місце обвалення оточено.

Як повідомив віце-мер міста Жюльєн Руасі, близько 17:30 за паризьким часом (18:30 за Києвом) стався обвал частини ще одного будинку, що знаходився в аварійному стані. Інформації про жертви на цей момент не надходило, на місці працюють рятувальні бригади.

Згідно з попередньою інформацією, в результаті інцидентів двоє людей отримали травми. Вони були доставлені в найближчий госпіталь. За словами лікарів, їхньому життю не загрожує небезпека.

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