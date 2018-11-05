Обвал будинків у Марселі: Макрон виразив підтримку місту, рятувальна операція триває

“Сьогодні вранці Марсель постраждав від обвалення будинків. Я б хотів висловити солідарність з жителями Марселя”, — сказав глава держави. Він відвідав комуну в рамках восьмиденної меморіальної програми, приуроченої до 100-річчя закінчення Першої світової війни (1914-1918).

У понеділок вранці в одному з центральних кварталів Марселя стався обвал двох триповерхових будинків, що перебували в аварійному стані. В одному з них, за попередньою інформацією, могли перебувати 12 осіб. Жителі іншого будинку були розселені раніше, проте рятувальники допускають, що в момент обвалення будівлі в ньому могли бути безпритульні.

В операції по розбору завалів на місці обвалення будинків беруть участь близько 100 рятувальників. Представники рятувальних служб не виключають, що під завалами можуть знаходитися люди, місце обвалення оточено.

Як повідомив віце-мер міста Жюльєн Руасі, близько 17:30 за паризьким часом (18:30 за Києвом) стався обвал частини ще одного будинку, що знаходився в аварійному стані. Інформації про жертви на цей момент не надходило, на місці працюють рятувальні бригади.

Згідно з попередньою інформацією, в результаті інцидентів двоє людей отримали травми. Вони були доставлені в найближчий госпіталь. За словами лікарів, їхньому життю не загрожує небезпека.